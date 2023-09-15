تسهيلات كبيرة لإنجاح مشروع صناعة السجاد اليدوي بسيناء

أكدت مني جمعة، مدير مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش، محافظة شمال سيناء، أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لإنجاح مشروع صناعة السجاد اليدوي، واختيار المتدربات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح التدريب على صناعة السجاد، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

40 نول:

وأوضحت أنه تم إتاحة 40 نول للمركز لتدريب السيدات على حرفة السجاد لتوفير دخل للمرأة المعيلة والاسرة السيناوية.

وأضافت مدير مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش، أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادياً واجتماعيًا باعتبارها شريك أساسي في المجتمع.

واكدت منى جمعة، أنه تم تدريب 30 سيدة سيناويه، على صناعة السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد واختيار التصاميم المستخدمة وكيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق، حيث يقوم بالتدريب مدرب من محافظة البحيرة.،وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات سيناء على صناعة السجاد.