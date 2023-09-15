عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Iphone 14 Plus فى قطر.. حجم كبير بسعر أصغر

iphone 14 Plus
iphone 14 Plus

يعطيك جوال آيفون 14 بلس شاشة عملاقة لأفضل تجربة مشاهدة مع بطارية كبيرة أيضاً، أضف لذلك سعر iphone 14 Plus المغري.

بلغت أسعار جوال iphone 14 Plus سعة 128 جيجابايت مقابل 3000 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3499 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 4299 ريالا.

يأتى جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14 Plus

يطرح جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

جاء جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14 Plus

يقدم جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي: الأسود، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الفاتح، والأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone iPhone 14 Plus جوال ريـــال قطــــرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

نجم الأهلي يكشف سر غضب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

فاركو يضم حارس الزمالك السابق رسميًا

موضوعات متعلقة

الحق أسعار Iphone 14 Pro Max فى البحرين

بيد واحدة.. مواصفات وأسعار Iphone 14 Pro فى الإمارات

آيفون عملاق.. أسعار Iphone 13 Pro Max فى الكويت

سعر جوالات Iphone 13 Pro فى السعودية

تعرف على سعر Iphone 14 Pro في عمان

الأفضل بالأسواق .. سعر جوال Iphone 14 Pro في قطر

حجم مثالي .. أسعار Iphone 13 Pro فى الإمارات

اعرف أسعار جوالات Iphone 12 Pro Max فى الكويت

ترشيحاتنا

أعلى مستوى في 10 أشهر.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط عالميا

احذر .. السجن المشدد عقوبة كل من وضع ناراً عمداً فى أسواق

نام ولم ينقذ ابنته.. الأب يروي كواليس آخر ليلة في حياتها

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث

وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ