عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصان آبل الأسود.. سعر Iphone 11 فى الكويت

iPhone 11
iPhone 11

تيوفر لك جوال آيفون 11 واحدة من أفضل الفرص لشراء جوال آيفون جديد بسعر اقتصادي ومواصفات معقولة.

بلغ سعر جوال iPhone 11 فى دولة الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل سعر 125 دينار كويتي، وسعة 128 جيجابايت بسعر 153 ديناراً، بينما سعة 256 جيجابايت 180 ديناراً. 

يأتى جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

iPhone 11


دعمت "آبل" جوال iPhone 11 الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

 

يقدم جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11


جاء جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.

 

يحمل جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.

آيفون ايفون 11 الكويت Apple iPhone 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

نجم الأهلي يكشف سر غضب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

فاركو يضم حارس الزمالك السابق رسميًا

موضوعات متعلقة

الحق أسعار Iphone 14 Pro Max فى البحرين

بيد واحدة.. مواصفات وأسعار Iphone 14 Pro فى الإمارات

آيفون عملاق.. أسعار Iphone 13 Pro Max فى الكويت

سعر جوالات Iphone 13 Pro فى السعودية

تعرف على سعر Iphone 14 Pro في عمان

الأفضل بالأسواق .. سعر جوال Iphone 14 Pro في قطر

حجم مثالي .. أسعار Iphone 13 Pro فى الإمارات

اعرف أسعار جوالات Iphone 12 Pro Max فى الكويت

ترشيحاتنا

أعلى مستوى في 10 أشهر.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط عالميا

احذر .. السجن المشدد عقوبة كل من وضع ناراً عمداً فى أسواق

نام ولم ينقذ ابنته.. الأب يروي كواليس آخر ليلة في حياتها

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث

وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ