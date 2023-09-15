د. حسين أبو الغيط: أساتذة الطب جامعة الأزهر يحظون بثقة المجتمع العالمي

أكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة جامعة الأزهر رئيس المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر، أن أساتذة الطب يتربعون على عرش الجمعيات العلمية ويحظون بثقة المجتمع العالمي، مضيفًا أن مستشفى الحسين الجامعي وسيد جلال الجامعي صرحان من الصروح الطبية في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث المشترك لكليات الطب بجامعة الأزهر والذي يقام تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر 2030م)الذي يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

ورحب عميد كلية الطب بحضور المؤتمر من هذه الكوكبة من القامات العلمية الكبيرة التي تعد دليلًا كبيرًا على نجاح هذا المؤتمر الذي هو ثمرة التعاون بين كليتي: طب بنين وبنات القاهرة.

وأوضح أبو الغيط أن الطالب والمريض هما محور العملية التعليمية، وانطلاقًا من هذا شهدت مستشفياتنا الجامعية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات، بجانب ذلك شهدت الكلية جنبًا إلى جنبٍ مع المستشفيات تطويرًا شاملًا؛ حيث تم تجهيز أكبر معمل اختبارات إلكترونية، وتم تزويد الكلية بأكبر معمل مهارات متطور وفق أحدث المواصفات العالمية، كل ذلك نتاج العمل بروح الفريق حيث انصهر الجميع في بوتقة واحدة، وكانت نتاج ذلك أن كانت كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة في طليعة كليات الطب التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.