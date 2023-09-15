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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وتمكنت من ضبط مرتكبيها.

وتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بارتكابهما (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبالغ مالية مستولى عليها وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) أمكن ضبطه ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وكذا ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" ، وبمواجهته اعترف بسرقته من "أحد الأشخاص" بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بإرتكاب (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزته شاشة "مجهولة المصدر" ، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، وأقر بارتكاب (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة المخلفات الأسمنتية بدائرة قسم شرطة القطامية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيع تلك المادة لمصانع الطوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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