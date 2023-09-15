فيديو مسرب يصدم الجميع.. عمال مطار أمريكي يسرقون حقائب الركاب

تم إصدار لقطات فيديو جديدة من أجهزة المراقبة في مطار ميامي الدولي تكشف عن عملاء إدارة أمن المواصلات وهم يتعاونون في سرقة ممتلكات الركاب من الحقائب أثناء مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية.

ووفقا لصحيفة “اندبندنت” البريطانية، المقطع المصور الذي أصدره مكتب المدعي العام لولاية فلوريدا يظهر لحظات قيام أجهزة الفحص الأمني بفتح أكياس الركاب ووضع الأغراض الشخصية للركاب في جيوبهم قبل إرسالها عبر جهاز التصوير المقطعي.

في يوليو الماضي، تم القبض على ثلاثة عملاء هم لاباريوس ويليامز (33 عامًا) وجوزوي جونزاليس (20 عامًا) وإليزابيث فوستر (22 عامًا) بعد كشف هذه الأنشطة. ومع ذلك، تم إسقاط التهم الموجهة إلى فوستر وتم إطلاق سراحها وفقًا لشبكة سي بي إس.

سرقة حقائب المسافرين في مطار بأمريكا

في الفيديو، تستمر لقطات لما يقرب من 20 دقيقة ويُزعم أنها تكشف عن ويليامز والسيد جونزاليس وهما يسرقان أغراض من حقائب الركاب.

في إحدى المقاطع، يتم فتح جيب صغير في مقدمة الحقيبة على الحزام الناقل، ويتم سرقة المحفظة ووضعها في جيب أحدهما قبل أن يتم إرسال الحقيبة عبر جهاز التصوير المقطعي المحوسب.

تلك اللقطات المثيرة للجدل تسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات الأمن في المطارات وضمان سلامة ممتلكات الركاب. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه الانتهاكات وحماية حقوق الركاب في المستقبل.

وفي مقطع آخر، يمكن رؤية العميلين يركزان على إحدى زوايا أحد الأدراج الأمنية قبل أن يضع أحد العميلين شيئًا ما في جيبه، ووفقًا لتقرير الاعتقال، اتصل مدير الأمن الفيدرالي بمطار ميامي الدولي بشرطة ميامي ديد بشأن السرقات المستمرة عند نقطة التفتيش الأمنية في الكونكورس E.

وفي بيان حول السرقة في المطار لشبكة سي بي إس، قالت إدارة أمن المواصلات: "قامت إدارة أمن المواصلات بإقالة الضباط من مهام الفحص لحين الانتهاء من التحقيق والإجراءات الإدارية".