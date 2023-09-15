بحوزته 2 كيلو حشيش.. القبض على تاجر مخدرات في جمصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بدائرة قسم شرطة جمصة ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.