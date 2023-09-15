عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل بدء الدراسة.. شروط الاستفادة من مزايا قانون التأمين الصحي للطلاب

موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والرسمية، حيث أن موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية 30 سبتمبر الحالي.

,حدد قانون التأمين الصحي للطلاب شروط الاستفادة من أحكامه، بالإضافة إلى الفئات التي ينطبق عليها.

وحددت المادة 5 من القانون 3 شروط لانتفاع الطلاب حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.

وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:

- أطفال رياض الأطفال.

- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

التأمين الصحي التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم المدارس الحكومية قانون التأمين الصحي للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة الطقس فى أكتوبر المقبل

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

ترشيحاتنا

كلنا واحد.. الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية بالمناطق الأولى بالرعاية

للمرة الثالثة في شهرين.. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة

الصحة تنظم يوما علميا للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

مع بدء الدراسة.. 10 فئات معفاة من مصروفات العام الجديد.. ومساعدات استثنائية لهؤلاء

على أرواح ضحايا الزلزال والإعصار.. المئات يؤدون صلاة الغائب بمسجد الرفاعي.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: صلة الرحم بقاء وأجر وثواب والقطيعة فناء وإثم وعقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. أضرار القهوة على الكلى

في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

فيديو

500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي مهم

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ