ماديسون يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، فوز جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الشهر الماضي.



وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أنه ماديسون حصد جائزة لاعب الشهر للمرة الأولى في مسيرته بتصويت الجماهير.



وقال ماديسون لموقع رابطة الدوري الإنجليزي: " لقد تم ترشيحي للجائزة عدة مرات، لذلك من الجميل أن أفوز بها بالفعل".



وأضاف:" الأمر ليس سهلًا أبدًا كلاعب جديد في نادٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا إذا كنت عرضت علي هذا في بداية الموسم، كنت سأعض يدك".

واختتم:" لقد فاز العديد من الأسماء الكبيرة ونخبة اللاعبين في الماضي والحاضر بهذه الجائزة، لذا من الجيد أن أكون في هذه الفئة".