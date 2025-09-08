الثقافة تطلق مسابقة رواية لليافعين بالفصحى لتعزيز القراءة والإبداع

أعلنت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إطلاق مسابقة جديدة للرواية مخصصة لليافعين في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على دعم المواهب الشابة وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم من خلال أعمال إبداعية مستوحاة من الثقافة العربية الأصيلة، وتهدف المسابقة إلى تحفيز الكتاب الشباب على تقديم روايات ملهمة ترتبط بالواقع الثقافي والاجتماعي، لتعزيز الهوية العربية لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المسابقة تفتح الباب أمام المشاركين لاختيار مواضيع متنوعة ومفتوحة، مع ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ العربية الأصيلة التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من هوية المجتمع، مؤكدة أنّ وزارة الثقافة تسعى من خلال هذه المسابقة إلى خلق مساحة للإبداع والابتكار الأدبي بين اليافعين، بهدف تنمية مهارات الكتابة والقراءة لديهم، وتعزيز الوعي الثقافي بأساليب جذابة وملهمة.

وأوضحت أنّ التقديم للمسابقة سيتم خلال أيام قليلة، موضحة أنّ شروط المشاركة تتطلب تقديم عمل واحد فقط باللغة العربية الفصحى، على أن لا يقل عدد الكلمات في الرواية عن 10 آلاف كلمة، مؤكدة أن اللجنة المنظمة ستولي اهتمامًا خاصًا بجودة النصوص ومدى ارتباطها بالقيم العربية، مشيرة إلى أنّ هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للكتاب الشباب لإظهار مواهبهم وطرح رؤى جديدة تساهم في إثراء المشهد الثقافي.