شتاء قارس لم تشهده مصر من قبل.. خبير مناخي يوضح الحقيقة

أكد الدكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية وخبير المناخ والبيئة، أن فصل الصيف ينتهي رسميًا وفلكيًا يوم 21 سبتمبر من كل عام، موضحًا أن ظهور ظاهرة "اللانينا" بدءًا من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة تدريجيًا، دون توقع لحدوث موجات حارة جديدة خلال تلك الفترة.

وأضاف الخبير، خلال لقائه في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد مع الإعلاميتين نهاد سمير، وحياة مقطوف، أن الأشعة فوق البنفسجية تظل مرتفعة حتى نهاية أكتوبر، مما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة من 11 صباحًا حتى الرابعة عصرًا حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح شعلة أن التوقعات المناخية ليست مجرد أرقام وإنما تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية في وضع استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن شتاء العام الماضي كان معتدلًا وأسهم بشكل إيجابي في زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة مع استقرار أسعار بعض المحاصيل مثل الطماطم.

وعن التوقعات للشتاء القادم، قال الخبير إنه من المرجح أن يكون شبيهًا بالعام الماضي، حيث يسوده الطقس المعتدل مع إمكانية الشعور ببرودة أشد حال نشاط الرياح. وتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 6 درجات والعظمى 13 درجة في شهري يناير وفبراير، وهما ذروة فصل الشتاء.

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة عن شتاء قارس لم تشهده مصر من قبل، نفى شعلة هذه المزاعم، موضحًا أن التأثيرات القاسية من برودة وأمطار غزيرة ستتركز بشكل أكبر في بلاد الشام والجزيرة العربية، بينما تبقى مصر في نطاق الأجواء المعتدلة نسبيًا.

