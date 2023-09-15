مش عايزين منك حاجة.. ابنة رانيا يوسف توجه رسالة صادمة لوالدها محمد مختار

قالت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف ، أنها تحرص دائمًا على إختيار ملابس والدتها ، وأنها تحب أن تتصرف كمصممة أزياء ، لأنها دراستها الأساسية .

وأضافت نانسي ، فى تصريحات تلفزيونية : أنها ليس لديها مانع فى مشاركة والدتها فى عمل تمثيلي ، ولكن بشرط أن يكون الدور جيد ، لكنها لم تفكر بشكل أساسي أن تصبح فنانة.

وتابعت نانسى أنها لم تنتبه هى ووالدتها للانتقادات التى يتعرضن لها عبر السوشيال ميديا ، بل أنها تحاول أن تبعد والدتها قدر المستطاع عن ذلك.

وعن إحتمالية أن تطلب من والدها انتاج عمل فني لها، قالت نانسي أنها لا تريد شيء من والدها تمامًا حتى وأن كان له علاقة بالفن.





رانيا يوسف تتحدث عن محمد مختار



وكانت رانيا يوسف قد علقت مؤخرا عن علاقتها بمحمد مختار فى تصريحات لـ"ET بالعربي"، قائلا: أن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشاهد أى تطورات وأنه مازال مقصرًا فى جميع الحقوق.

وتابعت إن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة، يتمادى بشكل ملحوظ وعلى رأسهم الطرف الآخر لذلك نقوم بمسئولية الطرفين

عالم أخر:

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد