عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنته أول الحاضرين| أحمد مراد يستضيف محبيه وجمهور رواياته في بيته الليلة

أحمد مراد وابنته
أحمد مراد وابنته

تعرض اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "بيت مراد" على قناة "ON"، في تمام الساعة 8 ونصف مساء.

يقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وسيكون The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" أول الكتب التي سيتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

أول صورة لمولود جورى بكر تميم.. شاهد

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

أحمد مراد 

برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل اسبوع الساعة الثامنة والنصف على قناة "ON".

أحمد مراد الكاتب أحمد مراد ابنة أحمد مراد أفلام أحمد مراد أعمال أحمد مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

أخبار الفن| انفصال أكرم حسنى.. طرد دنيا بطمة.. مكالمه شيرين لـ عادل إمام.. اللحظات الأخيرة فى حياة كريمان

أول صورة لمولود جورى بكر تميم.. شاهد

عزاء الفنانة الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة في البداية وضابط الشرطة أعادني إليه| حوار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة كريمان.. تفاصيل

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال| فيديو

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي: درسنا بطل جيبوتي جيدا ونثق في لاعبي الزمالك للفوز

رسميا.. تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

شعرت بالخوف .. سر ابتعاد عفاف راضي عن التمثيل

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ