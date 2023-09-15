عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة أمينة شعلان، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد عصير الجزر للحامل والطفل.

وكتبت الدكتورة أمينة شعلان، خبيرة التغذية العلاجية، تحت عنوان “أولاً: فوائد عصير الجزر للحامل.. أن مرحلة الحمل تعد مرحلة حساسة، تركز فيها الحامل على الأغذية المفيدة لها ولطفلها، وقد يكون عصير الجزر مثاليا جدا في هذه المرحلة، عند تناوله بكميات سليمة.

وأشارت إلى أن فوائد الجزر للحامل، تتمثل فيما يلي:

١-توفير البيتا كاروتين للحامل والجنين، وهو مهم في الحفاظ على الرؤية الجيدة للحامل، وتطوير رؤية جيدة للجنين. 

٢- تناول الجزر وعصيره بشكل منتظم خلال الحمل يساعد على تقليل فرص الإصابة باليرقان لدى المولود الجديد.

٣- يعطى الحامل احتياجاتها من العناصر الضرورية لها وللجنين، خاصة الحديد المهم لنمو وتطور الجنين، ووقاية الحامل من فقر الدم.

٤- الجزر وعصيره يعد مصدرا لمعدن البوتاسيوم المهم جدا للأمور التالية:

- انتظام عمل القلب ودقاته.
- انقباض العضلات وعمل الاعصاب.
- حماية الحامل من التشنجات وتقلصات العضلات.
- زيادة تدفق الدم الى الدماغ.

٥- يساعد تناول عصير الجزر على وقاية الحامل من الإمساك وعلاجه، وذلك بفضل كمية الالياف العالية التي يحويها.

٦- الجزر وعصيرة يساعد الحامل في السيطرة على زيادة وزنها خلال الحمل، ويزيد من احساسها بالشبع.

ثانيا: فوائد عصير الجزر للأطفال

قد يكون لعصير الجزر فوائد للأطفال بعد سن الفطام، ويمكن إدخاله ضمن قائمة الأغذية الأولى والمسلوقة التي ينصح بإعطائها للطفل عند بدء الفطام وبعد إتمام 6 أشهر الأولى من عملية الرضاعة.

وهذه بعض فوائده للأطفال:

١- يعزز مناعة الطفل ووقايته من الأمراض، إذ يحوي الجزر وعصيره خصائص مضادة للجراثيم.
٢- الوقاية من الإصابة باليرقان خاصة في أول شهرين ما بعد الولادة.
٣-تعزيز عملية الهضم والوقاية من الإمساك، وتحفيز الشهية.
٤-تعزيز صحة الفم والأسنان؛ حيث أنه يحفز إفراز اللعاب.
٥-يحارب البكتيريا الضارة في الفم، مما يحميه من بعض المشاكل المتعلقة بالفم والأسنان، كرائحة الفم الكريهة، تسوس الأسنان، والتهابات اللثة.
٦-تعزيز الرؤية والبصر في الأطفال، وحمايتهم من الإصابة بالعشى الليلي والضمور البقعي. 
٧- يساعد عصير الجزر في علاج الاسهال، فتناوله قد يساهم في تعويض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم.

محاذير تناول عصير الجزر

يعتبر الجزر مصدرا عاليا لفيتامين A، ومن الضروري أن ندرك أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين؛قد يكون ساما للجسم، وعادة ما يكون هذا الإفراط في حال تناول المكملات الغذائية التي تحويه، لذا، ننصحك بالتأكد من كونك تتناول مصادر فيتامين A المختلفة بكميات سليمة، وأحياناً تناول كميات عالية من الجزر قد يصبغ جلدك بلون برتقالي فاتح، وهذا قد يهم الكثيرين، خاصة النساء اللواتي يهتممن بجمال بشرتهن ونظارتها.

الامساك وعلاجه التهابات اللثة الجزر للحامل الحامل الجنين تقلصات العضلات تقلص تناول عصير الجزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعمول؟

ترشيحاتنا

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أحد أهالي ضحايا درنة: لم نتوقع أن تكون العاصفة بهذه القوة

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

المسماري: الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ