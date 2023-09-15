ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

قدمت الدكتورة أمينة شعلان، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد عصير الجزر للحامل والطفل.

وكتبت الدكتورة أمينة شعلان، خبيرة التغذية العلاجية، تحت عنوان “أولاً: فوائد عصير الجزر للحامل.. أن مرحلة الحمل تعد مرحلة حساسة، تركز فيها الحامل على الأغذية المفيدة لها ولطفلها، وقد يكون عصير الجزر مثاليا جدا في هذه المرحلة، عند تناوله بكميات سليمة.

وأشارت إلى أن فوائد الجزر للحامل، تتمثل فيما يلي:

١-توفير البيتا كاروتين للحامل والجنين، وهو مهم في الحفاظ على الرؤية الجيدة للحامل، وتطوير رؤية جيدة للجنين.

٢- تناول الجزر وعصيره بشكل منتظم خلال الحمل يساعد على تقليل فرص الإصابة باليرقان لدى المولود الجديد.

٣- يعطى الحامل احتياجاتها من العناصر الضرورية لها وللجنين، خاصة الحديد المهم لنمو وتطور الجنين، ووقاية الحامل من فقر الدم.

٤- الجزر وعصيره يعد مصدرا لمعدن البوتاسيوم المهم جدا للأمور التالية:

- انتظام عمل القلب ودقاته.

- انقباض العضلات وعمل الاعصاب.

- حماية الحامل من التشنجات وتقلصات العضلات.

- زيادة تدفق الدم الى الدماغ.

٥- يساعد تناول عصير الجزر على وقاية الحامل من الإمساك وعلاجه، وذلك بفضل كمية الالياف العالية التي يحويها.

٦- الجزر وعصيرة يساعد الحامل في السيطرة على زيادة وزنها خلال الحمل، ويزيد من احساسها بالشبع.

ثانيا: فوائد عصير الجزر للأطفال

قد يكون لعصير الجزر فوائد للأطفال بعد سن الفطام، ويمكن إدخاله ضمن قائمة الأغذية الأولى والمسلوقة التي ينصح بإعطائها للطفل عند بدء الفطام وبعد إتمام 6 أشهر الأولى من عملية الرضاعة.

وهذه بعض فوائده للأطفال:

١- يعزز مناعة الطفل ووقايته من الأمراض، إذ يحوي الجزر وعصيره خصائص مضادة للجراثيم.

٢- الوقاية من الإصابة باليرقان خاصة في أول شهرين ما بعد الولادة.

٣-تعزيز عملية الهضم والوقاية من الإمساك، وتحفيز الشهية.

٤-تعزيز صحة الفم والأسنان؛ حيث أنه يحفز إفراز اللعاب.

٥-يحارب البكتيريا الضارة في الفم، مما يحميه من بعض المشاكل المتعلقة بالفم والأسنان، كرائحة الفم الكريهة، تسوس الأسنان، والتهابات اللثة.

٦-تعزيز الرؤية والبصر في الأطفال، وحمايتهم من الإصابة بالعشى الليلي والضمور البقعي.

٧- يساعد عصير الجزر في علاج الاسهال، فتناوله قد يساهم في تعويض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم.

محاذير تناول عصير الجزر

يعتبر الجزر مصدرا عاليا لفيتامين A، ومن الضروري أن ندرك أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين؛قد يكون ساما للجسم، وعادة ما يكون هذا الإفراط في حال تناول المكملات الغذائية التي تحويه، لذا، ننصحك بالتأكد من كونك تتناول مصادر فيتامين A المختلفة بكميات سليمة، وأحياناً تناول كميات عالية من الجزر قد يصبغ جلدك بلون برتقالي فاتح، وهذا قد يهم الكثيرين، خاصة النساء اللواتي يهتممن بجمال بشرتهن ونظارتها.