هجوم مسلح غرب الكاميرون يسفر عن مصرع شخصين

لقي شخصان على الأقل مصرعهما على يد مسلحين صباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 في منطقة جنوب غرب الكاميرون الناطقة باللغة الإنجليزية والتي مزقتها الحرب.

وقال مسؤول عسكري في المنطقة إن مسلحين يعتقد أنهم مقاتلون انفصاليون ينشطون في المنطقة فتحوا النار على سيارة كانت متجهة إلى منطقة بويا، المدينة الرئيسية في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة "شينجوا" الصينية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "شينخوا": "قتل شخصان، من بينهم السائق وراكب ونجا الآخر بأعجوبة كلهم مدنيون كانوا يمارسون أنشطتهم اليومية قبل أن يقوم الإرهابيون بهذا العمل الدنيء".

وتجددت أعمال العنف في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الانفصاليون إغلاقًا لمدة أسبوعين لتعطيل استئناف المدارس.

وتقاتل الكاميرون تمردا انفصاليا مسلحا في المناطق منذ عام 2017.