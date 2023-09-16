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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحد الناجين ببني سويف من إعصار ليبيا لصدي البلد: حاسس إني في كابوس

احد الناجين ببني
احد الناجين ببني سويف

روى محمد خالد حسين صديق من قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف أحد الناجين من كارثة إعصار "دانيال" بمدينة درنه الليبية لصدي البلد قائلا أنا غير مستوعب ماحدث وكل لحظة أشعر أنني في حلم أو كابوس واتمني افوق منه انا مش بنام ولا بيغمض لي جفن.

وأضاف محمد خالد بعد انهيار سدين في درنة، أقل ما يقال أو يوصف به هذا المشهد واصف بـ"يوم القيامة" خسائر من كل جانب في الأرواح والماديات وكله.

 

وقال محمد  "رأيت الموت بعيني.وكانت المياه تلاحقنا للدوار العليا حتي الدور الثالث للمباني  مشيرا إلى أنه في البداية كنت أنا ومجموعة من الشباب موجودين في حوش بمدينة درنة، وفجأة بدأت السماء تمطر، واشتدت الأمطار حتى أصبحت غزيرة، وما هي إلا دقائق وتفاجأت بكمية مياة كبيرة تضرب المبنى.

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وأضاف بدت علي مظاهر التعب الجسدي والنفسي  خاصة بعدما اصبت من الصخور في ساقي الاتنين "كنت متواجدا في الطابق الأرضي ولشدة ارتفاع مستوى سطح المياه وصلت إلى الطالبق الثالث  لأعلى المبنى"، واصفا المشهد بـ"يوم القيامة".

وتابع محمد خالد : "كنت أنا واصحابي  أعلى المبنى، والإعصار دمّر المدينة بالكامل، وجثث الغرقى طفت أعلى أسطح المباني، فلولا ستر الله لما عُدنا إلى المنزل".

وقال ابن قرية "الشريف التي راحت ضحية الاعصار من ابناءها اكثر من 100 شاب  "ذهبت نقودنا وذهبت كل الهدايا وراحت الدنيا كلها مع الإعصار ونحن لسنا قادرين على استيعاب الدمار اللي حصل"، وكأنه حلم أو كابوس على حد تعبيره.

يشار إلى أنه مساء الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن مناطق درنة وشحات والبيضاء مناطق "منكوبة"، وطالب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم.
وأحدثت العاصفة "دانيال" دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.
كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل غرفة عمليات  فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم وتقديم الدعم اللوجيستي.
وتم  التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن من بينهم 74 من قرية واحدة هي قرية الشريف و6ضحايا من قرية شنرا مركز الفشن وضحية من بندر بني سويف واخر من قرية الميميون مركز الواسطي

 

إعصار مدينة درنة مدينة درنة الليبية درنة يوم القيامة

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