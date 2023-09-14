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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إعفاء أبناء العائدين وضحايا العاصفة في ليبيا من المصروفات الدراسية

صدى البلد

قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إنه تقرر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إعفاء أبناء المصريين المتوفين وكذلك العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا جراء العاصفة دانيال، من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية متمثلة في الزي المدرسي والأدوات الكتابية، وتسهيل كافة الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس وذلك للتيسير عليهم ولتخفيف العبء عن كاهل أهالي المتضررين من ضحايا الإعصار في ليبيا.


وأكد محافظ بني سويف - في بيان اليوم - تقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظة جراء إعصار دانيال في ليبيا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حيث أسفرت الجهود المتواصلة للمحافظ مع الوزارات والجهات ذات الصلة عن عدد من أوجه الدعم المتنوعة لأسر الضحايا.


وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لموافقة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي على هذا الدعم لأسر الضحايا والمتضررين، مثنيا على جهود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والتحرك العاجل والسريع ضمن فريق عمل متكامل تم تكوينه من الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتعامل السريع والداعم مع تداعيات هذا الحدث الأليم التي فجعت الجميع ببني سويف والوطن بأكمله .

بني سويف التربية والتعليم ليبيا المصروفات الدراسية

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