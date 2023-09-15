بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، من خطر الفيضانات المفاجئة التي يمكن أن يشهدها اليمن.

وجاء هذا التحذير؛ بعد أيام قليلة من كارثة مدينة درنة الليبية، التي دمرها الإعصار دانيال، مساء الأحد الماضي.

وتوقعت منظمة "الفاو"، في بيان، أن تشهد بعض المناطق في اليمن، فيضانات مفاجئة، خلال الأيام المقبلة، قد تؤثر سلبا على حياة الآلاف.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن اليمن سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تسبب فيضانات مفاجئة في حوض وادي زبيد الممتد بمحافظتي إب والحديدة.