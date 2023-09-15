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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات للتحقيق في أسباب كارثة فيضانات ليبيا

صدى البلد

طالب سياسيون النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب كارثة فيضانات درنة، وفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز. 

 

طالب مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا بإجراء تحقيق في كارثة الفيضانات التي تسببت في مقتل أكثر من 11300 شخص وخلفت ما لا يقل عن 20 ألف شخص في عداد المفقودين.

 

قال مواطن تحدث دون ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الناس يريدون إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئة دولية. وقال: ليس لدينا أي ثقة في السلطات الليبية.

 

بدأت بالفعل اتهامات توزيع اللوم في التطاير عبر العالم السياسي الليبي، لكن وليد عبد الله المنيفي، رئيس مجلس الرئاسة، دعا كافة الأطراف إلى تجنب الاستغلال السياسي، لأن ذلك سيؤثر على جهود مواجهة الكارثة. 

 

تشير التقييمات الأولية لكارثة الفيضانات إلى إخفاقات فادحة من جانب السلطات المحلية في شرق ليبيا. يكمن الارتباك حول ما إذا كانت السلطات المحلية قد حذرت المواطنين في درنة والمنطقة المحيطة بها في وقت مبكر أم لا. ويُزعم أن السلطات تلقت تحذيرات من العواصف قبل ثلاثة أيام من وصول العاصفة دانيال وأمطارها الغزيرة إلى شرق ليبيا.

 

نشر أنس القماطي، من معهد صادق للأبحاث الذي يركز على الشؤون الليبية، مقطع فيديو لمديرية الأمن الرسمية التابعة للجيش الوطني الليبي في درنة يظهر المتحدث باسمهم وهو يأمر بفرض حظر التجول، ويطلب من الناس البقاء في منازلهم في 11 سبتمبر.

 

يقول القماطي إن هذا الفيديو الأول تم حجبه، لكن تم تداول مقطع فيديو ثانٍ للجيش الوطني الليبي يُظهر دعوة للإخلاء.

 

كانت هناك اتهامات بالإهمال الجسيم للسدود لعقود من الزمن، فضلاً عن عدم الكفاءة الجسيمة في تشغيل بوابات التحكم، والتي إذا تم فتحها ربما كانت تسيطر على مياه الفيضانات.

 

وقال عز الدين الشريف، وهو متطوع ليبي كان يساعد الناجين في درنة: "يتزايد الغضب في المدينة بشأن المسؤول عن وفاة العديد من الأشخاص الذين كان من الممكن إنقاذهم.

 

لماذا لم يتم إصلاح السد؟ لماذا لم تتم عملية الإخلاء؟ يريد الناس محاسبة المجلس المحلي على عدم إنفاق الأموال على البنية التحتية ومحاسبة الحكومة على استجابتها البطيئة بعد الكارثة.

 

يستهدف قدر كبير من السخط المتصاعد الطبقة السياسية ككل، مع التركيز على سنوات من الإهمال من جانب الحكام السابقين ونقص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك خدمات الطوارئ في الخطوط الأمامية. 

 

لطالما كان الليبيون غاضبين من الاقتتال السياسي والصراعات للسيطرة على ثروة البلاد الكبيرة من النفط والغاز، بدلاً من استثمار تلك الأموال في تنمية البلاد. ويقول المنتقدون إنه لو كانت هناك خدمات طوارئ جيدة التدريب والتجهيز، لكان من الممكن إنقاذ المزيد من الأرواح.

 

أرسل الجنرال خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي للعمل جنبًا إلى جنب مع الهلال الأحمر المحلي. ويقول الجيش الوطني الليبي إنه فقد 80 من رجاله في عملية الإنقاذ.

 

سياسيون النائب العام الليبي كارثة فيضانات درنة

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