أناقة وشياكة.. إطلالة جديدة لـ هدى الإتربي من شوارع باريس

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، من شوارع باريس، كشفت عن أناقتها، حيث تزور العاصمة الفرنسية حاليا، .

وظهرت هدى بـ إطلالة عصرية؛ حيث ارتدت جمبسوت لامع بالأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.