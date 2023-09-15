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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قدراته استثنائية.. كلب مغربي ينقذ 10 أشخاص تحت أنقاض الزلزال

كلب الإنقاذ المغربي
كلب الإنقاذ المغربي

عرضت قناة "الحدث" تقريرًا هامًا عن كلب إنقاذ نجح في إنقاذ 10 أشخاص دفعة واحدة تحت أنقاض زلزال المغرب، في ضوء الكارثة الإنسانية التي تشهدها المغرب في الفترة الحالية، وسط حالة من الحزن التي عمت على كافة الدول العربية، بعد الإعلان عن الزلزال الذي ضرب المغرب خلال الأيام القليلة الماضية. 

الكلب إيفان ينجح في إنقاذ 10 أشخاص  في المغرب 

وجاء في تقرير قناة "الحدث"، أن كلب الإنقاذ "إيفان" توسط مجموعة من رجال الإنقاذ المغاربة بعدما ساعدهم في الوصول لـ 10 ناجين وانتشالهم من تحت الركام في بلدة ثلاثاء يعقوب، في إقليم الحوز بمركز الزلزال المدمر في المغرب. 

أوضح التقرير، أن هذه الكلاب تمتلك ميزات خاصة، إذ أن حجمها الصغير يؤهلها الدخول في الأماكن الضيقة، وصعود السلالم، وإيصال العون للمصابين إلى حين وصول فرق الإنقاذ، كما يتم تزويدها بجهاز تحديد المواقع "gps" إضافة إلى حاستي الشم والسمع القويتين لديها، إذ تستطيع العثور على ناجين وسط أكوام الأنقاض. 

ولفت التقرير إلى انه حين وقوع الزلازل تستعين فرق الإنقاذ بهذه الكلاب المدربة من أجل تحديد مواقع ناجين محتملين تحت الأنقاض حتى صارت جزء من الأعضاء الأساسية والمهمة في هذه الفرق 

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