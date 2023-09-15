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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

صدى البلد

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس. 


كان في استقبال رئيس الهيئة  أ. د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و أ . د. محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.


وقد تم تكريم المستشار رئيس قضايا الدولة من الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتبار رئيس الهيئة من  أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديراً واعتزازا.


حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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رئيس قضايا الدولة قضايا الدولة تخرج دفعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس

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