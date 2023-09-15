تاو وأفشة.. دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

أعلن المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023.

وكتب أحمد حسن لاعب الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة، مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن".

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في السعودية، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرية.

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.