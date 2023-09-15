بالأسود الجذاب.. بسمة داوود تبرز جمالها في أحدث إطلالة

حرصت الفنانة بسمة داوود، على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت بسمة داوود في الصور بإطلالة جذابة، باللون الأسود أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

وتتميز بسمة داوود برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل "مشوار الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل وغناء الفنان عمر كمال.