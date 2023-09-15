بعد قمة بوتين وكيم.. تحرك أمريكي ضد كوريا الشمالية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتخاذ إجراء جديد من جانب مجلس الأمن الدولي، ردا على "الاستفزازات" الكورية الشمالية بحد تعبيره.

وأضاف "سوليفان" أن واشنطن ستثير القضية ذات الصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تنعقد الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه: "سنصر على اتخاذ مزيد من الإجراءات في نيويورك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ردا على الاستفزازات والخطوات الأخرى التي اتخذتها كوريا الشمالية والتي تنتهك القانون الدولي".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون، أمس الخميس في روسيا وبحثا تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبيونج يانج وسط مناشدات أمريكية لكوريا الشمالية بالتراجع عن إمداد روسيا بالأسلحة.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلن عن نقل حزمة جديدة من الأسلحة إلى كييف الأسبوع المقبل.