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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الأهلي السوبر الإفريقي.. فرج عامر: أخطاء بالجملة في إدارة المباراة

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على خسارة الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي، اليوم، لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، بمدينة الطائف السعودية، في بطولة السوبر الإفريقي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على "فيس بوك": “أخطاء بالجملة في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري”.

وجاء تشكيل الأهلي خلال المباراة، كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

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