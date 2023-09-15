شاهد ..تعليق عمرو الدردير على خسارة الأهلى للسوبر الأفريقي

علق الإعلامي الرياضي عمرو الدردير علي خسارة النادي الاهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "‏‏اتحاد العاصمة يتفوق على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2023 بهدف زين الدين بلعيد، هارد لك للأهلي وجمهوره العريض ومبروك للاتحاد، وتبقي تغيرات كولر لوغاريتم كبير"

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.