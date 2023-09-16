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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاطل يهرب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة من الخارج

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تمثل فى تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع "GPS"وكاميرات المراقبة من الخــارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يستخدمها فى الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر المخزن تم ضبط (عدد 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع - عدد 180 كاميرا مراقبة لاسلكية - عدد 2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

 بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة التتبع الأموال العامة التواصل الاجتماعي الرسوم الجمركية الضرائب والرسوم كاميرا مراقبة

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