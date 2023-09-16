2063 كلام فى الموبايل .. ضبط 82632 مخالفة مرورية فى يوم واحد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط (82632) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (20933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة عبر الرادار و(934) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) مخالفة الدراجات النارية و(23) مخالفة موقف عشوائى و(7) مخالفات شروط التراخيص و(2063) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .