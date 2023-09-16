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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. إغلاق مدينة درنة وقرار مهم للنائب العام

مدينة درنة
مدينة درنة

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية إغلاق مدينة درنة لذا فإن عمليات الإنقاذ والبحث أصبحت أكثر دقة بحسب ماذكرت الحدث.

وفي سياق اخر؛ أرسل مكتب النائب العام حاملات جثامين و30 ثلاجة للمناطق المنكوبة في شرق البلاد جراء الإعصار دانيال.

وكان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بليبيا  “أسامة حماد” عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور النائب العام المستشار “الصديق الصور” وآمر غرفة عمليات القوات البرية العميد “صدام حفتر”.

ووفق الحكومة الليبية عبر موقع “فيسبوك” ناقش المجتمعون القضايا الأمنية والقانونية المتعلقة بالمفقودين والضحايا ودفن الجثث والتعامل مع الوضع في مدينة درنة التي أعلنتها الحكومة الليبية منطقة منكوبة.

جاء الاجتماع بحضور وزير الداخلية في الحكومة الليبية “عصام بوزريبة” ووزير العدل “خالد مسعود” ووكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، ولفيف من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية

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