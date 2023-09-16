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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 603 شاحنة و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 294 شاحنة و109 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 313 شاحنة و46 سيارة
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من السعودية والعبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 1825 طن بضائع و 160 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان  ومغادرة السفينة لوتس وعلي متنها 6000 طن دقيق متجهة الي بورسودان 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .
 

أرصفة موانئ الهيئة استقبال اكسبريس الأ الأحمر الاعلام الإعلامي البحر الاح الام الب

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