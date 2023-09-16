الصليب الأحمر يحذر من الدفن الجماعي في درنة.. ويوجه بتوفير ملاجئ للمتضررين

طالب الصليب الأحمر الدولي، بضرورة وقف عمليات الدفن الجماعي للجثث في مدينة درنة الليبية التي تواجه أزمة كبيرة بعد الفيضانات والسيول التي دمرتها بعد العاصفة دانيال الأحد الماضي.

وأكد الصليب الأحمر اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، أن انتشار الجثث في درنة لا يهدد الصحة العامة بشكل مباشر، بحسب تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن عمليات الدفن الجماعي بشكل عشوائي في ليبيا تعرقل عمليات المساعدة، منوها إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة.

وقال الصليب الأحمر ، إن هناك حاجة ملحة لتوفير ملاجئ آمنة للمتضررين في ليبيا، وإلى مزيد من المساعدات الدولية لمواجهة كارثة فيضانات ليبيا.