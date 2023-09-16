القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 18 ألف قرص بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.