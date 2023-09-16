القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن البحيرة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.