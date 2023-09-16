تخفيضات تصل إلي 30 ٪ في معرض « أهلا مدارس » بالإسماعيلية

حلوى المولد ضمن المعروضات

أعلن جلال أبو الطاهر نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية، عن توافر حلوي المولد النبوي الشريف بتخفيضات تصل إلي 30 ٪ في معرض «اهلا مدارس» بالإسماعيلية.

وقال إنه تيسيرا على المواطنين والمترددين على المعرض، تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية وحلوي المولد النبوي بتخفيضات تتراوح من 25 % إلي 30 % وبجودة مميزة.

كما أشار نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية ، إلي مدي الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين علي معرض «اهلا مدارس» 2023، وردود أفعالهم الإيجابية، مؤكدا أن التخفيضات حقيقية وهناك متابعة مستمرة من أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأسامة العدوي نائب ثان الغرفة وسعيد شعيب سكرتير الغرفة ووائل عبد العزيز أمين الصندوق وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد الغرفة ومحمد السيد مدير الغرفة وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق، الإربعاء، معرض أهلا مدارس المقام بالشيخ زايد، وسط إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد.

ويهدف معرض «أهلا مدارس» 2023، إلى تقديم مستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة وذلك قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وأيضًا المنتجات الغذائية، كما يشتمل المعرض على مفاجآت أخرى مقدمة من المنظمين.