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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكبل اليدين داخل غرفة.. تفاصيل اختطاف شخص في السويس

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزال شخص مكبل الأيدى وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بالسويس. 

وعقب تقنين الإجراءات بإستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد (عامل لحام - مقيم بالجيزة) بالدور الثانى بإحدى الغرف داخل شقة مغلقة وبمناقشته قرر بوجود خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته قام على إثرها مالك المنزل بالإتفاق مع (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") على إختطافه للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها.

تم ضبط المشكو فى حقهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اختطاف شخص الامن العام تفاصيل اختطاف خلافات مالية زوج شقيقته ميكروباص

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