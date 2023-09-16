«سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في بطولة منطقة القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق البنك الأهلي اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في السادسة مساء، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة المنطقة.



ويعقد محمد عادل، المدير الفني محاضرة للاعبات الأهلي قبل اللقاء؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة، من كل لاعبة، في ظل أهمية المباراة لمواصلة الانتصارات.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس، بنتيجة 48-14، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.

