وجه جديد وصلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول ظهور وجه جديد في خط الدفاع وهو اللاعب جاريل كوانساه، بينما يتواجد النجم المصري محمد أساسيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز - ماتيب - كوانساه - روبرتسون

الوسط: ماك أليستر - جونز - سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاج - جوتا - جاكبو

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون ومواصلة الزحف نحو القمة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.