الأمن بداهم محلين يبيعان أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك المحل الأول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص) .

وتم ضبط (المدير المسئول عن المحل الثانى) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.