الجالية المصرية بتنزانيا تساند الزمالك أمام ارتا سولار في الكونفدرالية

يتواجد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام ، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وارتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا ، بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام ارتا سولار الجيبوتي، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.
ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.