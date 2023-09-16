عاجل .. لجنة الزمالك تستبعد أوراق مرشحين لإنتخابات الزمالك المقبلة

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي قائمة أسماء السادة المرشحين لـ انتخابات الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧م والمقرر لها 20 أكتوبر المقبل .

وشهدت القوائم النهائية استبعاد لجنة الزمالك الثنائى مروة عبدالحافظ أحمد البروجى وشهرتها مروة البروجى بسبب عدم مرور عام على عضويتها التى حصلت عليها بتاريخ 30-3-2023 بقرار مجلس الإدارة وأسامة الدسوقى الحسينى الدسوقى وشهرته أسامة فاروق بسبب أنه كان يعمل بقطاع الناشئين لكرة القدم كمعد بدنى لفريق 2003 بجلسة رقم 29 بتاريخ 14 أغسطس 2023 .

وتقدم فى جميع المقاعد 67 عضوا، منهم 5 مرشحين على مقعد الرئيس وهم: حسين لبيب، فاروق جعفر، ميرفت السيد، ماجد فاروق، عمر هريدى، وفى منصب نائب الرئيس ثلاثة متنافسين هشام نصر، أحمد عبدالغنى، هانى العتال، وفى أمانة الصندوق 6 مرشحين "محمد الماو، حسام المندوه، كريم عادل، عبدالمجيد سليم، محمد قدري، خالد لطيف.

أما على مقاعد العضوية فترشح 39 عضوا: مصطفى عبدالخالق، هانى سعيد، الحسينى سمير، نجلاء خليفة، أحمد سليمان، هانى شكري، هانى برزى، عمرو أدهم، حسين السيد، محمد طارق، هشام يكن، عبدالله جورج، شرين الفقي، شريف إسلام، أحمد عفيفي، رجب رواش، أحمد فوده نصير، أشرف إمام، حمدية كمال، مروة أمير، أحمد عبادة، سيف الإسلام، مروة البورجي، نجلاء الناجي، طارق عبد العال، رفعت شبل، سامح سونى، حاتم السيد، علاء مقلد.

وشهدت القوائم النهائية استبعاد لجنة الزمالك الثنائى مروة عبدالحافظ أحمد البروجى وشهرتها مروة البروجى بسبب عدم مرور عام على عضويتها التى حصلت عليها بتاريخ 30-3-2023 بقرار مجلس الإدارة وأسامة الدسوقى الحسينى الدسوقى وشهرته أسامة فاروق بسبب أنه كان يعمل بقطاع الناشئين لكرة القدم كمعد بدنى لفريق 2003 بجلسة رقم 29 بتاريخ 14 أغسطس 2023 .

كما ترشح 14 عضوا على مقاعد تحت السن وهم هشام إبراهيم، رامى نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد النمس، و خالد منتصر الزيات ، وأحمد هانى زادة، على العاطفى، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت، محمد عودة وآية هشام ومحمد خالد ومحمد صلاح .

لجنة جديدة لتنقية العضويات

قررت وزراة الشباب والرياضة تشكيل لجنة تضم موظفين تابعين للوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وذلك لتنقية كشوف العضوية من اجل مارثوان أنتخابات القلعة البيضاء والمقرر أقامتها يوم 20 من شهر اكتوبر القادم .

وقامت اللجنة حتى كتابة هذا السطور بتنقية ما يزيد على عشرة آلاف عضوية حتى الآن، و تواصل العمل من أجل الانتهاء من الكشوف النهائية قبل موعد الجمعية العمومية بوقت كافٍ، لاسيما وان هناك الكثير من العضويات لا يحق لها المشاركة فى العملية الانتخابية .