صدمة باتشيكو.. تعرف على مدة غياب رضا بوبو

كشف رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمد رضا بوبو لاعب الفريق لعملية جراحية ظهر اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني خلال معسكره الأخير.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "طبيب بيراميدز: خضوع بوبو لجراحة اليوم..اللاعب سيغيب شهر".



اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا في الرابعة عصر الأحد على نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.