عضو مجلس إدارة فيوتشر يساند الزمالك فى مواجهة أرتا سولار بتزانيا

حرص أيمن منصور نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على التواجد بملعب عزام في تنزانيا، لمؤازرة الأبيض في مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر بصحبة أيمن منصور، كل من علاء ميهوب مدير الكرة و هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.