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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد زينهم

احمد داود
احمد داود

بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسل جديد بعنوان “زينهم”، والذي عكف على تحضيراته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح فيلم "يوم 13" الذي شهد أولى بطولاته في السينما.

ونشر أحمد داود، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من كواليس تصوير مسلسل زينهم، معلقًا: أول يوم تصوير زينهم.. بسم الله.. توكلنا على الله.

ويضم مسلسل زينهم العديد من الفنانين مع أحمد داود منهم سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، والمسلسل من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أورما استوديوز للمنتج تامر مرتضى.

أعمال أحمد داود الجديدة

ينتظر أحمد داود عرض أولى حلقات برنامج الكونتينر، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الـ 5 سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لـ يرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

كما يستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد، والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، من إنتاج شركة سي سينما، وتأليف وإخراج هبة يسري.

ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة، بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، وذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه مصري.

احمد داود

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