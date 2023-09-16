أحمد حسن يعلن نبأ صادمًا عن رمضان صبحي

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق ونجم بيراميدز تعرض لآلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "إصابة رمضان صبحي في العضلة الضامة وفحوصات طبية لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك"



اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا في الرابعة عصر الأحد على نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.