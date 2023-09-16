مهيب عبد الهادي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن صفقة رضا سليم

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير القلعة الحمراء بعد خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في بطولة السوبر الأفريقي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على “فيس بوك” رأيك في اداء رضا سليم في اول مباراة له مع الاهلي؟".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويضرب النادى الاهلي موعدًا جديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023، وذلك أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.