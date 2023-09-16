22 قضية ومحكوم عليه بالإعدام.. مصرع عنصر خطر بمواجهة مع الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر (سبق إتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (7 بنادق آلية وعدد 9 خزينة لذات العيار – 4 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.