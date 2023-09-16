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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يترأس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكلريكية بالمعادي

صدى البلد

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة افتتاح العام الأكاديمي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، بالكلية الاكلريكية، بالمعادي.

 

شارك في الصلاة،  رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية بمصر والسودان، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

كما شارك أيضًا الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الكلية. 

وفي كلمة العظة، أكد غبطة البطريرك ضرورة اتسام خريجي الكلية، وكهنة المستقبل بالمعرفة، والتواضع، واصفًا إياهم بخدام المسيح. فنحن مدعوون، لنكون شهودًا للكنيسة.

وأوضح غبطته أن اللون الأسود، الذي يرتدوه الشمامسة، منذ الدخول إلى الإكليريكية، هو علامة للتجرد، وإعلان أن الدارس هو محب للمسيح، ومستعد للتجرد، والتعلم، ليصبح فيما بعد على مثال معلمه أبًا حنونًا لشعبه.

ووجه بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمة لجميع الشمامسة للحاضرين، مشجعًا إياهم ألا يخافوا من المتابعة، واستشارة المرشدين في رحلتهم، مصليًا إلى الله أن يعطيهم القوة، لاستكمال مسيرتهم.

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