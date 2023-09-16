الإصرار على المجاملة.. إعلامي يُثير الجدل بتعليق بعد خسارة الزمالك في الكونفيدرالية

علق الإعلامي الرياضي إسلام صادق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، أمام أرتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفيدرالية.

وكتب إسلام صادق، من خلال حسابه على “فيس بوك”: "الإصرار على مجاملة محمد صبحي في حراسة الزمالك، وتحكم مسئول سابق في التشكيل، سيكون له أثر سلبي على الأبيض".

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار، بهدفين دون رد، على ستاد عزام، في مباراة الذهاب من دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.