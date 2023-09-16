سلم السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار، معدات طبية مقدمة من مصر لدعم إنشاء مركز تميز إقليمي لجراحة وزراعة الكبد بمستشفى TREICHVILLE الجامعي في ابيدجان. وقام وزير الصحة الايفواري Pierre Dimba بتسلم المعدات الطبية بحضور الدكتورElie Keli رئيس قسم الجراحة العامة والجهاز الهضمي بالمستشفى.

وصرح السفير المصري أن هذه المساعدات تأتى في إطار برنامج التعاون الطبي بين مصر وكوت ديفوار، والذي شهد قيام فريق طبي مصري بإجراء أول عملية زراعة كبد في غرب افريقيا في مستشفى TREICHVILLE الجامعي بأبيدجان عام 2021. وأكد أن مصر تدعم جهود كوت ديفوار لإنشاء مركز تميز إقليمي لجراحة وزراعة الكبد، حيث يتعاون الجانبان لتدريب الكوادر الطبية وأطقم التمريض الايفوارية اللازمة لتشغيل المركز.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الايفواري عن شكر الرئيس الحسن واتارا والحكومة الايفوارية لمصر على هذا الإهداء، مشيداً بالتعاون مع مصر والذي وصفه بأنه نموذج يحتذى به للتعاون جنوب – جنوب. وأكد أنه سيتم تعظيم الاستفادة من هذه المعدات لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى.

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